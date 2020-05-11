تقديم الخدمات في مديرية نقل درعا وسط الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا

درعا-سانا

مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة تقدم مديرية نقل درعا الخدمات الضرورية للمواطنين بعد عودتها جزئياً للعمل.

مدير النقل المهندس مهيب الرفاعي أشار بتصريح لمراسل سانا إلى أن المديرية تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس وتنفذ عمليات التعقيم اليومية مبيناً أن الكوادر العاملة تقدم للمواطنين خدمات نقل الملكية المباشرة أو ملكية الورثة أو بموجب قرار حكم إضافة إلى تبديل اللوحات ورخص السير في حال فقدانها وفك احتباس المركبات المحجوزة وكشف اطلاع للمركبات الحكومية.

وأوضح أنه تم خلال الأسبوع الماضي إنجاز نحو 50 معاملة بيسر وسهولة دون ازدحام مع الالتزام بموضوع تخصيص يوم معين للوحات المركبات حسب أرقامها.

وبلغت إيرادات مديرية النقل في درعا خلال العام الماضي 098ر1 مليار ليرة سورية.