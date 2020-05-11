تسويق الأقماح من إنتاج الموسم الزراعي 2019 في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة استقبال الاقماح من الفلاحين الراغبين بتسويق انتاجهم من موسم 2019 الفائت وذلك في مركزي جرمز والثروة الحيوانية في مدينة القامشلي.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس عبيدة علي في تصريح لمراسل سانا أن المؤسسة حددت مركزي جرمز والثروة الحيوانية في القامشلي لأن الكميات التي سيتم تسويقها قليلة وأغلبية الفلاحين الذين خزنوا إنتاجهم من المناطق الشمالية في المحافظة مؤكداً استمرار عمليات التسويق لإنتاج الاقماح من موسم 2019 حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى جهوزية فرع المؤسسة لتسويق الاقماح لموسم 2019-2020 من حيث تجهيز المراكز وتسهيل الإجراءات وتبسيطها امام الفلاحين لتسويق محصولهم دون أي صعوبات لافتاً إلى أن المؤسسة حددت 9 مراكز لشراء الأقماح من الفلاحين في مدينة القامشلي إضافة إلى 6 مطاحن.

وحسب تقديرات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة ستبدأ عملياً حصاد محصول القمح مطلع الشهر القادم ومن المتوقع أن تبدأ في المنطقة الجنوبية من المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة.