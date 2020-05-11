زراعة الحسكة تدعو الفلاحين لتأمين المستلزمات الضرورية لمنع حدوث الحرائق أثناء فترة الحصاد

الحسكة-سانا

دعت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة الفلاحين ممن يمتلكون حيازات مزروعة بمحصولي القمح والشعير إلى تأمين المستلزمات الضرورية لمنع حدوث الحرائق خلال فترة الحصاد الحالي واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وبين مدير الزراعة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أنه تم التعميم على جميع الدوائر الزراعية المنتشرة في المحافظة لتبليغ الفلاحين بضرورة إرفاق صهريج ماء وجرار فلاحة مع كل حصادة تقوم بحصاد محصول الشعير حالياً ثم القمح لاحقاً للتعامل المباشر مع أي حريق قد يحدث وإطفائه لحظة حدوثه ومنع انتشاره وتوسعه باتجاه الحقول المجاورة إضافة إلى الالتزام بوضع جهاز كاتم شرار لكل الآليات التي تدخل الحقول أثناء الفترة الحالية مؤكداً ضرورة عدم التأخر في حصاد مساحات الشعير التي نضجت.

وكانت الحرائق أتلفت خلال الموسم الماضي عشرات آلاف الهكتارات المزروعة بمحصولي القمح والشعير وألحقت بالفلاحين أضراراً مادية كبيرة.