بوتين يكلف الحكومة بوضع خطة للانتعاش الاقتصادي قبل حزيران المقبل

موسكو-سانا

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بوضع خطة عمل للانتعاش الاقتصادي وطرحها قبل بداية حزيران المقبل.

ويطلب التكليف الذي نشره موقع الكرملين من الحكومة والهيئات المحددة فيها وبمشاركة ممثلين عن جميع منظمات الأعمال التجارية الروسية صياغة وتقديم خطة عمل وطنية تضمن استعادة العمالة ومستوى الدخل للسكان وتحقيق النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل التي تضمن الانتعاش الاقتصادي لروسيا.

وحدد الرئيس بوتين تنفيذ هذا الأمر خلال فترة لا تتجاوز الأول من حزيران المقبل كما حدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القرار وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورؤساء المناطق والكيانات الفيدرالية الروسية.