ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل بقائه ملاذاً آمناً مع استمرار المخاوف من موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع 3ر0 بالمئة إلى 73ر1705 دولارات للأوقية الأونصة بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة فيما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 1708 دولارات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 96ر1919 دولاراً للأوقية كما ارتفع البلاتين 6ر0 بالمئة مسجلاً 93ر769 دولاراً وكذلك ارتفعت الفضة 4ر0 بالمئة إلى 51ر15 دولاراً للأوقية.