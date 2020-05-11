طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طلعات استفزازية فوق مناطق لبنانية عدة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم مديرية التوجيه إن “ست طائرات حربية واستطلاعية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى مناطق الشمال حتى بلدة شكا ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة من فوق بلدة عيترون الجنوبية”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي خرق أمس الأجواء اللبنانية في الجنوب وإقليم التفاح والبقاع الغربي وصولاً حتى بيروت وضواحيها.