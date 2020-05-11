ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لتكون روسيا في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق موضحا أن 5ر46 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

من جهته أعلن معهد الصحة العامة بالنرويج وصول معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لأقل مستوياته خلال الشهرين الماضيين حيث تم تسجيل سبع حالات إصابة فقط خلال ال24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 16 ألف حالة بعد تسجيل 210 حالات خلال ال 24 ساعة الماضية فيما توفي 3 أشخاص ليبلغ عدد الوفيات 803.

وفي شرق آسيا أعلن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا أن الحكومة تدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها قبل الموعد العام المقرر لذلك في الـ 31 من أيار الجاري في حين قد يعاد فرض حالة الطوارئ إذا ظهرت علامات على تجاوز الحد بالإصابات بعد رفعها.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 16 ألف إصابة و624 وفاة بفيروس كورونا.

بدورها سجلت كوريا الجنوبية 35 حالة إصابة جديدة مقارنة بما كانت عليه قبل 24 ساعة مضت ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10909.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أن الإصابات بالفيروس تجاوزت حاجز الـ 11 ألفاً حيث سجلت 292 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 086ر11 فيما سجلت سبع وفيات أخرى ما رفع المجموع إلى 726.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة أنها أكدت 486 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع حصيلة الإصابات إلى 822ر23.

عربيا أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3573 فيما قالت وزارة الصحة التونسية.. إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع آذار الماضي.

وفي البرازيل أعلن عن تسجيل 496 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11123 كما أعلن عن تسجيل 6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162699.

من جانبها قالت السلطات في كازاخستان.. إنها ستبقي على إجراءات العزل العام المفروضة في الأقاليم والمدن الكبرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد وستسمح بعودة الأعمال تدريجيا حيث سجلت كازاخستان 5126 إصابة بالفيروس و31 وفاة.

من جانبه أعلن المركز الإفريقي للتحكم بالأمراض تسجيل 2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 63325.

,تخطت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة الـ 169 ألفاً اليوم.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ 357 حالة ليصل إلى 169575 كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 22 ليصبح الإجمالي 7417.

إلى ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 17 إصابة مؤكدة جديدة بالمرض بينها سبع حالات وافدة من الخارج سجلت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن الحالات الـ 10 الأخرى سجلت في مقاطعات هوبي وجيلين ولياونينغ وهيلونغجيانغ موضحة أنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات يوم أمس في البر الرئيسي الصيني.

وبخصوص الإجراءات التي تظهر عودة الحياة إلى الصين أعادت شركة والت ديزني في مدينة شنغهاي فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزائرين منهية إغلاقا استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كما أنه من المتوقع أن يعود ملايين الفرنسيين اليوم بحذر لحياتهم الطبيعية بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا لينخرطوا من جديد في الأنشطة اليومية بحيث يمكن الآن إعادة فتح المتاجر وصالونات الشعر في حين يمكن للناس الخروج دون تصريح حكومي باستثناء التنقلات التي تزيد على 100 كيلومتر.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم عن 97 حالة وفاة جديدة فضلاً عن 4213 إصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 2206 وإجمالي الحالات إلى 67152.

ويصادف اليوم الاثنين اليوم الثامن والأربعين على التوالي للإغلاق الوطني المستمر الذي أعلنته الحكومة المركزية الهندية لاحتواء انتشار الجائحة حيث تم تمديد فترة الإغلاق التي أعلن عنها في الـ 25 من آذار حتى الـ 17 من أيار الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن 876 إصابة جديدة بكوفيد19 ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 23336 مع تعافي 2715 شخصاً فيما توفي حتى الآن 20 شخصاً جراء المرض.

وفي بنما أعلنت وزارة الصحة اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة وصل إلى 8448 يوم الأحد بزيادة 166 حالة عن اليوم السابق فيما زاد عدد حالات الوفاة سبع حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 244.

وكذلك سجلت وزارة الصحة في المكسيك 1562 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 112 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 35022 والوفيات إلى 3465.

وأعلنت تايلاند تسجيل ست إصابات جديدة بالمرض ليرتفع عدد المصابين إلى 3015 فيما بقي عدد الوفيات عند 56.

عربياً أعلنت وزارة الصحة السودانية 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1365 والوفيات إلى 70.

وسجلت نيوزيلندا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع عدد الحالات إلى 1147 حالة مع تعافي 93 بالمئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة.

من جهة ثانية أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم أنه سيتم السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية وإعادة السفر داخل البلاد ابتداء من يوم الخميس مع تخفيف معظم القيود التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه يمكن استئناف الدراسة بدءاً من الـ 18 من أيار على أن يتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.