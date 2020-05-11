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776 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد

2020-05-11

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 776 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال24 ساعة ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفا و522 استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ونقلت فرانس برس عن الجامعة قولها في بياناتها اليوم إن إجمالي الاصابات في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 1329072 إصابة.

ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد 19.

في المقابل يحذر الخبراء من أن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.

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