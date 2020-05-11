أكثر من 280 ألف حالة وفاة حول العالم حصيلة كورونا المستجد

باريس- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 280639 شخصا حول العالم منذ ظهوره فى كانون الأول الماضى وفقا لاحصائية جديدة لوكالة فرانس برس.

وذكرت الاحصائية الجديدة التى تستند إلى مصادر رسمية أن الاصابات في العالم تجاوزت رسميا أكثر من 4070660 فى 195 دولة ومنطقة شفى منها ما لا يقل عن 1354100 حالة.

ومنذ إحصاء أمس تم إحصاء 4247 وفاة و85519 إصابة جديدة في العالم كانت أعلاها في الولايات المتحدة التي سجلت 1314 حالة وفاة تليها البرازيل ب730 والاكوادور ب410 حالة وفاة.

ووفق الحصلية فقد سجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط الماضي أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 79058 من بين 1321223 إصابة تليها بريطانيا بالمرتبة الثانية بتسجيلها 31855 وفاة من أصل 219183 إصابة وحلت إيطاليا ثالثا مع 30560 وفاة من بين 219070 إصابة واسبانيا رابعا مع 26621 وفاة من بين 224390 إصابة ومن ثم فرنسا مع 26380 وفاة من إجمالي 176658 إصابة.

ومن بين الدول الأكثر تضررا سجلت بلجيكا أعلى عدد وفيات مقارنة بعدد السكان مع 75 وفاة لكل 100 ألف شخص تليها إسبانيا بـ 57 ثم إيطاليا ب51 والمملكة المتحدة بـ 47 وفرنسا 40.

وحتى اليوم أعلنت الصين بدون ماكاو وهونغ كونغ 4633 وفاة و82901 إصابة بينما تعافى 78120 شخصا.

وسجلت أوروبا 156111 وفاة من بين مليون و731 الف و314 إصابة حتى الآن.

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 20167 وفاة من بين 361 ألفا و642 إصابة وآسيا 10576 وفاة من بين 292561 إصابة والشرق الأوسط 7585 وفاة من بين 225379 إصابة وإفريقيا 2161 وفاة من أصل 62266 إصابة وأوقيانيا 125 وفاة من أصل 8276 إصابة.