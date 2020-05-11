رئيس ليون: مباراة الإياب أمام يوفنتوس في السابع من آب دون جمهور

باريس-سانا

كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي أن فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في تورينو في السابع من آب المقبل دون حضور جمهور.

وقال أولاس في حديث لقناة “أر.تي.إل” إن “موعد مباراة القمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي سيكون في اليوم نفسه وذلك لأن المواجهة تزامنت مع موعد مباراة ليون ويوفنتوس في الذهاب”.

ونجح ليون بالانتصار على يوفنتوس بنتيجة 1-صفر في فرنسا قبل تعليق البطولة ويتعين عليه التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 2-1 للتأهل من أرض يوفنتوس أما ريال مدريد فسيتعين عليه تحقيق الانتصار من أرض مانشستر سيتي وذلك بعد هزيمة الملكي على أرضه بنتيجة 2-1 قبل توقف البطولة.

وتبقى في دوري الأبطال 4 مباريات عالقة بدور الـ 16 ليتحدد بعدها الـ 8 المتبقين لخوض ربع النهائي.