وفاة 56 مصاباً بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله:”عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية نحو 56 شخصا” مشيرا إلى أن”أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا”.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1124 بعد أن كانت 1066 في الإحصائية السابقة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح اليوم 209688 حالة بينها 1915 وفاة و34306 حالات شفاء.