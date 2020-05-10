سفير سورية في بغداد يعلن عودة 500 مواطن سوري هذا الأسبوع

بغداد-سانا

أعلن سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح عن عودة 500 مواطن سوري من العراق هذا الأسبوع وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج.

وقال الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد اليوم إن السفارة قامت بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع المواطنين السوريين المقيمين أو العالقين في العراق من أجل تأمين عودتهم إلى الوطن.

وأوضح الدندح أن عدد الراغبين في العودة إلى الوطن تجاوز 1200 وأن مؤسسة السورية للطيران أعدت لرحلتين إحداهما يوم الأربعاء المقبل من العاصمة بغداد والأخرى يوم الخميس من مدينة أربيل لنقل 500 مواطن وبواقع 250 لكل رحلة.

وقال الدندح إن أبواب السفارة مفتوحة أمام المواطنين على مدار الساعة وعبر جميع وسائل الاتصال ومنها الموقع الرسمي للسفارة من أجل إعادة الراغبين إلى الوطن بعد أن استحصلت على موافقة السلطات العراقية التي حظرت الطيران في جميع مطاراتها على هبوط الطائرات السورية لنقل مواطنينا وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم جراء بعض المخالفات القانونية.

وأشار الدندح إلى أن عمليات إعادة المواطنين ستتم عبر رحلتين أسبوعيا من بغداد واربيل وسيتم الاعلان عن التوقيت لاحقاً.