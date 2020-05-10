انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك

نيويورك-سانا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو اليوم تراجع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن كوومو قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن “207 أشخاص توفوا يوم أمس” مضيفاً “هذا الرقم عال لكنه أفضل مما كان في وقت سابق”.

وأشار كوومو إلى أن المؤشرات اليومية للوفيات حاليا عند مستوى الـ 27 من آذار الماضي.

ووفق البيانات التي قدمها كوومو فإن 231 شخصا توفوا في الـ 6 من أيار و216 شخصاً في الـ 7 منه و226 في الـ 8 من الشهر ذاته ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 21271 حالة.

وأوضح كوومو أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات يوم أمس بلغ 521 شخصاً في وقت كانت المستشفيات تستقبل أكثر من 3 آلاف مصاب في أسوأ الأيام.

وتعد ولاية نيويورك البؤرة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد المصابين والوفيات بالوباء.