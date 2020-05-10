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الحرارة غداً إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

2020-05-10

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق           29-14

المنطقة الجنوبية       28-14

المرتفعات الجبلية      22-10

المنطقة الوسطى       28-15

المنطقة الساحلية       24-17

المنطقة الشمالية       26-17

منطقة الجزيرة         30-16

المنطقة الشرقية       34-19

منطقة البادية          32-17

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