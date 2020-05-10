تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا

روما-سانا

تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم مع تسجيل 165 حالة وفاة جديدة.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية قولها إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 165 حالة مقابل 194 في اليوم السابق مضيفة أن عدد الإصابات تراجع إلى 802 مقابل 1083 يوم أمس.

وأشارت وكالة الحماية إلى أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في الـ 21 من شباط الماضي بلغ 30560 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وللمرة الأولى منذ مطلع آذار ينخفض عدد حالات الإصابة الجديدة في إيطاليا دون الألف بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 219070 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.