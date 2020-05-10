مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في تعز جنوب غرب اليمن

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون اليوم خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تسلل لهم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحفا لمرتزقة العدوان في جبهة الكدحة بتعز مؤكدا سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم دون أن يتمكنوا من التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وصعد مرتزقة العدوان السعودي مدعومين بإسناد جوي مكثف من زحوفاتهم على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وكان طيران العدوان السعودي شن في وقت سابق اليوم سلسلة غارات على محافظتي الجوف والبيضاء في اليمن.