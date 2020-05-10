موسكو تستنكر تشويه واشنطن للحقائق حول الحرب العالمية الثانية

موسكو-سانا

استنكرت روسيا تشويه الولايات المتحدة الحقائق حول نتائج الحرب العالمية الثانية ودور الاتحاد السوفييتي السابق فيها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك إن” موسكو تعتزم إجراء محادثات جادة مع المسؤولين في واشنطن حول تشويه الولايات المتحدة نتائج ودور الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية”.

واضاف البيان أن “محاولات تشويه نتائج هزيمة النازية والمساهمة الحاسمة لبلادنا في الحرب العالمية الثانية تثير السخط الشديد”.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء الماضي تقريراً عن الحرب العالمية الثانية يحتوي على معلومات خاطئة مفادها أن الانتصار في أوروبا تم إحرازه عندما سلمت القوات المسلحة الألمانية نفسها دون شروط إلى الحلفاء رغم أنه من الحقائق الدامغة أن الانتصار على ألمانيا النازية أحرزه الاتحاد السوفييتي وحلفاؤه أنذاك.