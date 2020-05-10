دار شفاء دير مار جرجس بحلب تقدم الرعاية الطبية بأسعار رمزية

حلب-سانا

تقدم دار شفاء دير مار جرجس في حي السريان بحلب الخدمات الطبية والصحية في عدة اختصاصات للمرضى بأسعار رمزية إلى جانب تقديمها العديد من الأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة مجاناً في حال توافرها.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح المدير الفني للدار الدكتور يوسف شاه أن الدار تتألف من عدة عيادات داخلية وصدرية وهضمية وعصبية ونسائية وعظمية وجلدية وأنف وأذن وحنجرة وسنية ومراقبة الضغط وإجراء تحاليل سكر الدم.

دار شفاء التي تأسست عام 1996 التابعة لمطرانية السريان الأرثوذكس زارتها كاميرا سانا حيث بينت اختصاصية التوليد وأمراض النساء الدكتورة كندة عبد النور أن القسم يقدم جميع الخدمات التي تساعد النساء اللواتي ليس لديهن قدرة مادية للمعالجة بالعيادات الخاصة سواء مراقبة الحمل وأمراض النساء والكشف المبكر عن السرطان والقدرة على متابعة كل المريضات من خلال الزيارات المتكررة لمدة يومين أسبوعيا.

وأشار الدكتور ميلاد الحموي من العيادة القلبية إلى ارتياد عدد كبير من مرضى الحالات المزمنة والحالات الحادة ونقص التروية القلبية ومرضى قصور القلب واضطرابات النظم الدار الذين يحتاجون إلى متابعة وتعديل الأدوية كل فترة إضافة إلى وجود جهاز تخطيط كهربائي للمعاينة بشكل رمزي.

ومن قسم الهضمية تحدث الدكتور وديع قاطرجي عن الخدمات التي تقدمها الدار خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته بيير شبابي اختصاصي الأسنان قال إن دار الشفاء تقدم العلاج لمرضى الأسنان من حيث المواد والمعالجات السنية بأنواعها بأسعار رمزية.

وعبر عدد من المرضى عن ارتياحهم للخدمات المقدمة في الدار حيث لفتت روان تاجر إلى أن الأسعار منخفضة عن باقي المراكز والعلاج جيد بدورها أكدت ازدهار ابراهيم رمزية الأسعار وجودة العلاج في الدار بينما أوضح أبو محمود أن الدار خيرية والمعاينة جيدة بأسعار رمزية.

مارينا قبو