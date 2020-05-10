عودة وسائط النقل بالمحافظات للعمل بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

محافظات-سانا

عادت وسائل النقل الجماعي العام والخاص إلى العمل صباح اليوم داخل المحافظات للنقل بين المدن والأرياف مع الالتزام بالضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا وذلك بعد انقطاع دام قرابة الشهرين مع الإبقاء على حظر التنقل بين المحافظات.

وكان الفريق الحكومي المعنى بإجراءات التصدي لفيروس كورونا قرر الأربعاء الماضي إعادة تشغيل جميع وسائط النقل الجماعي بالقطاعين العام والخاص وباصات شركات النقل السياحي وباصات النقل الموحد في كل محافظة للنقل بين المدن والأرياف لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من العاشر من أيار الجاري بما يحد من الازدحام ويحقق التباعد المكاني مع الالتزام باشتراطات السلامة الصحية.

وذكر مدير شركة النقل الداخلي بحمص علي الحسين في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تعقيم الباصات قبل انطلاقها للعمل وتأمين وسائل الوقاية الفردية للسائقين من الكمامات والقفازات والمعقمات إضافة إلى الطلب من السائقين بمنع الازدحام داخل الباص والاكتفاء بعدد الركاب وفق عدد المقاعد.

وأوضح أن الباصات البالغ عددها 60 باصاً ستعمل منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً على نفس الخطوط التي كانت تخدمها سابقاً.

وفي السويداء أشار مدير مركز الانطلاق الموحد بالسويداء لؤي رضوان إلى أنه تم الطلب من مراكز الانطلاق في السويداء وشهبا وصلخد بدء عمل السائقين وذلك من خلال نحو 1500 سيارة تجمع بين الميكرو باص والسرفيس على 77 خطاً بمختلف مناطق المحافظة.

وذكر رضوان أنه تم وضع جدول عمل ومناوبات للآليات العاملة على الخطوط مع الإيعاز لأصحابها الالتزام بتعقيمها وتنظيفها بشكل مستمر إضافة إلى التواصل مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة المحروقات لإعادة توزيع مخصصاتها من مادة المازوت.

وفي اللاذقية أكد أحمد نجار رئيس نقابة عمال النقل البري والسكك الحديدية متابعة إجراءات النظافة وعمليات التعقيم للسرافيس والباصات منذ ساعات الصباح الأولى بعد تنظيف وتعقيم الكراجات مساء أمس وتوزيع النقاط الطبية على المداخل.

الملازم أول يوسف جعفر ضابط قسم مراكز الانطلاق والبولمان في كراج الفاروس أوضح أن مهمة القسم الإشراف على تسيير الباصات وتنظيم حركتها وضمان تقيد السائقين بمواعيد الدخول والخروج والتزامهم بتدابير السلامة الشخصية والتأكد من عدم وجود عدد زائد من الركاب وعدم السماح بالازدحام في أوقات الذروة ومعاقبة المخالفين.

وفي طرطوس بين العميد حسين مرعي رئيس فرع المرور أن الفرع استكمل كل متطلبات القيام بمهامه مع عودة النقل العام حيث تم الطلب من مراقبي الخطوط التنسيق مع السائقين لإحضار مضخة صغيرة وكلور مع كل سائق لتعقيم مقاعد السيارة والحفاظ على التباعد بين الركاب وارتداء الكمامة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وأشار المهندس محمد يونس مدير النقل إلى أن وسائط النقل المسجلة في المحافظة عادت للعمل على أكثر من مئة خط داخل المدن وبين الريف والمدن حيث يتم تأمين حركة المواطنين مؤكداً أنه سيتم اتخاذ العقوبات القانونية من قبل مخافر الشرطة داخل الكراجات ودوريات شرطة المرور على الطرق العامة في حال عدم التزام السائق بخطه أو بعدد الركاب أو بالأجور أو بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي دير الزور ذكر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور مضحي المحيمد أنه بناء على قرار الفريق الحكومي بدأت وسائط النقل الجماعي بالعمل في محافظة دير الزور سواء العاملة على الخطوط التي تربط المدينة بالأرياف أو العاملة على خطوط النقل الداخلي لافتاً إلى أن لجنة السير في المحافظة قد اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا من تعقيم الحافلات ومراكز انطلاقها وإلزام السائقين بارتداء الكمامات والكفوف والحفاظ على نظافة الآلية وتعقيمها بصورة مستمرة والحفاظ على التباعد بين الركاب.

وفي درعا أشار الأمين العام لمحافظة درعا محمد خير أبو زيد بتصريح لمراسل سانا إلى أن المحافظة شكلت لجنة لمتابعة العمل على أرض الواقع لتأمين أفضل الشروط الصحية لنقل المواطنين.

وفي حلب أوضح أحمد الياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي في تصريح لمراسل سانا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والمتعلقة بتعقيم وسائل النقل والتأكيد على السائقين ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد المكاني بين الركاب وتعقيم الآليات لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة مهمتها العمل على تطبيق القرارات الحكومية المتخذة في مجال النقل.

وأوضح المهندس حسين سليمان مدير شركة النقل الداخلي بحلب أن باصات النقل الداخلي عادت اليوم للعمل وتخديم المواطنين في الريف والمدينة بعد إجراء عمليات التعقيم اللازمة.

وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لعودة باصات النقل الداخلي للعمل والتي تسهم في التخفيف من أعباء تنقلهم مؤكدين التزامهم بالشروط الصحية أثناء استخدام باصات النقل.

من جهة ثانية عادت اليوم قطارات حلب للعمل من جديد بعد توقفها تنفيذاً للقرار الحكومي الاحترازي المتعلق بفيروس كورونا حيث تم البدء بنقل الركاب إلى ريف المحافظة والعودة إلى محطة بغداد ضمن المدينة.

وأوضح المهندس ابراهيم خضرة مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أنه تم تسيير أربع رحلات بواسطة القطار يومياً إلى منطقة جبرين والعودة إلى حلب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي حماة ذكر رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان طيار أنه ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لوباء كورونا تم إلزام السائقين بارتداء الكمامة والقفازات وعدم السماح بوجود عدد ركاب أكثر من المقاعد لافتاً إلى تعقيم حافلات النقل الداخلي والسرافيس قبل انطلاقها وعند عودتها.

بدوره بين مدير النقل الداخلي في حماة المهندس عبد الحكيم العمر أنه بدءاً من صباح اليوم عادت جميع سرافيس النقل الداخلي وعددها حوالي 750 للعمل لتغطية 26 خطاً للنقل الداخلي في مدينة حماة.