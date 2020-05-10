القبض على مروجي مخدرات في قدسيا

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق القبض على شخصين يقومان ببيع وترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 1150 حبة مخدر وكيلو وستمئة غرام من مادة الحشيش المخدر في قدسيا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق من القبض على شخصين في قدسيا وبتحري منزلهما عثر فيهما على كمية كيلو وستمئة غرام من مادة الحشيش المخدر معدة للبيع والترويج وألف ومئة وخمسين حبة كبتاغون مخدر ومبلغ مالي قدره خمسمئة ألف ليرة.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها وأن المبلغ المذكور ناتج عن عملهما بتجارة المخدرات لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.