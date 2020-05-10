مراد يدعو إلى التنسيق والتعاون مع سورية

بيروت-سانا

جدد الوزير اللبناني السابق حسن مراد دعوته إلى التنسيق والتعاون مع سورية لما فيه مصلحة البلدين.

وقال مراد في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم إن “الأزمة عميقة والمطلوب العودة إلى الاكتفاء الذاتي من خلال اعتمادنا على إنتاجنا الزراعي والصناعي وتحويل مجتمعنا إلى مجتمع الإنتاج لتخفيف أعباء الاستيراد.. والأهم هو التواصل مع الشقيقة سورية سريعا والعمل معها على مشاريع التكامل الزراعي والصناعي وتخفيف رسوم تصدير منتجاتنا”.

من جهته دعا لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس أيضا في بيان اليوم إلى التنسيق والتعاون والتواصل بين سورية ولبنان موضحا أن الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان يحتاج إلى نقلة نوعية تبدأ باستعادة العلاقات اللبنانية السورية نشاطها وحيويتها.