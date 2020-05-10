هل تسبب العصائر المصنعة الأورام السرطانية؟

دمشق-سانا

يميل الكثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك خلال فترة الإفطار إلى شرب العصائر المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية أكثر من تناول الطعام متجاهلين خطورتها البالغة وتأثيرها السلبي على الصحة بشكل عام.

المشروبات المصنعة بجميع أشكالها “مشروبات سائلة أو بودرة” تكون على شكل مواد ملونة مضاف إليها نكهات صناعية ومواد حافظة وهذه المواد الملونة يتم تخفيفها بالماء ويضاف إليها السكر لذلك فهي غير صحية وليس لها أي فوائد مقارنة بالعصائر الطبيعية الطازجة وأغلب محتوياتها مواد صناعية لها آثار سلبية على الصحة وخاصة عند المداومة على شربها بحسب ما أوضحته اختصاصية التغذية الدكتورة رشا عربش.

وعن الأضرار التي تسببها هذه المشروبات بينت الدكتورة عربش لمندوبة سانا أنها تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الكبد إضافة إلى الإصابة بالبدانة ومرض السكري لافتة إلى أن معالجة هذه العصائر تتم تحت درجات حرارة مرتفعة لتكون صالحة للحفظ والتخزين لمدة تصل إلى عام ما يفقدها جميع العناصر الغذائية التي تحتويها كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من مركب الباتولين وهو موجود في ثمار الفاكهة ذات الجودة الرديئة ويسبب الإصابة بالأورام السرطانية.

وأوضحت الدراسات بحسب الدكتورة عربش أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية وعصائر الفواكه المحلاة بالسكر بنسب مرتفعة هم أكثر عرضة لأمراض الكلى المزمنة بنسبة واحد وستين بالمئة مقارنة بمن لا يستهلكونها لذلك يجب الابتعاد عنها كونها تؤثر سلباً على الصحة.

وتعتبر المشروبات الغازية وفق الدكتورة عربش من أكثر المشروبات التي ينصح بالابتعاد عنها خلال شهر رمضان المبارك لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر والمواد المصنعة التي تضر الجسم في الأوقات العادية فضلاً عن كونها تزيد الشعور بالعطش.

وفيما يخص عصائر البودرة “بودرة منكهة بنكهات الفواكه” أكدت الدكتورة عربش أنها تندرج تحت تصنيف المشروبات المحظور استخدامها خلال شهر رمضان لاحتوائها على نسبة كبيرة جداً من السكر لافتة إلى أضرار عصائر الفواكه المعلبة المحلاة صناعياً وأهمية الابتعاد عنها لاحتوائها أيضاً على نسبة كبيرة من السكر والمواد الحافظة والألوان الاصطناعية.

وأشارت الدكتورة عربش إلى ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن شرب العصائر في شهر رمضان والاعتماد على شرب الماء أو العصير الطبيعي المحضر في المنزل حيث تحتوي العصائر الطبيعية على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية مبينة أنها تزود الجسم بالمواد الغذائية المهمة التي تساعد على مقاومة السرطان إضافة إلى العديد من الفيتامينات الأساسية للصحة مثل فيتامين سي الذي يضبط عمل الجهاز العصبي وفيتامين كاف الضروري لصحة العظام كما يمكنه تزويد الجسم بكمية من المعادن الموجودة في الفاكهة.

وتنصح الدكتورة عربش بشرب عصائر الفاكهة بعد إعدادها مباشرة لذلك يجب إعداد كميات معتدلة لأن تخزينها يفقدها الكثير من العناصر المغذية مشيرة إلى فوائد تناول العصائر الطازجة بدرجة حرارة الغرفة.

راما رشيدي