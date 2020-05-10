إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب في محافظة حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مراد يدعو إلى التنسيق والتعاون مع سورية
2020-05-10
لطفي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية جريمة كبرى
2020-05-09
برلماني تشيكي: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية غير إنسانية
2020-05-09
زاخاروفا تؤكد أن الإرهابيين يسلبون الإمدادات الإنسانية ويعرقلون عمل الطواقم الطبية في مخيم الركبان
2020-05-08
طلاب من المركز الوطني للمتميزين يشاركون عن بعد بمؤتمر روسي للبحث العلمي
2020-05-07
سياسي مصري: سورية كشفت الوجه الأمريكي الحقيقي المعادي للشعوب
2020-05-07
عنتير في ذكرى الشهداء: تضحيات شهدائنا أفشلت مخططات الطامعين بالوطن
2020-05-07
محليات
القبض على مروجي مخدرات في قدسيا
2020-05-10
عودة وسائل النقل الجماعي العام والخاص إلى العمل داخل المحافظات بعد انقطاع دام قرابة الشهرين
2020-05-10
الحرارة تميل للارتفاع وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات وبعض المناطق الداخلية
2020-05-10
رحلتان إضافيتان على متن السورية للطيران من الإمارات لإجلاء السوريين العالقين في الخارج
2020-05-09
محافظة دمشق تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف عمل وسائل النقل الجماعي
2020-05-09
سوسان: الإجراءات الغربية القسرية اللاإنسانية تؤثر على السوريين بما يخص حمايتهم من وباء كورونا وتأمين عودتهم إلى بلادهم
2020-05-09
وزارة النقل تعلن عن إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب بحلب اعتباراً من الغد
2020-05-09
رياضة
برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه خلال التدريبات
2020-05-10
ميلان الإيطالي يعلن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوفه
2020-05-09
كامل حميشة.. موهبة كروية فرضت جدارتها مع فريق تشرين والمنتخب الأول
2020-05-09
ثلاث شقيقات يجمعهن التميز برياضة الجودو في السويداء
2020-05-09
حراس المرمى.. أداء متفاوت بالدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الحالي
2020-05-09
اتحاد كرة السلة ينظم سلسلة مشاريع الكترونية لتطوير مهارات المدربين
2020-05-09
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استفتاء على موقعه الإلكتروني: الاتحاد الحلبي أكثر الأندية جماهيرية في سورية
2020-05-09
اقتصاد
غانم: مستمرون في دعم المشتقات النفطية وتوجيه الدعم لمستحقيه
2020-05-09
السورية للتجارة تفتتح صالة الصليبة باللاذقية بعد تأهيلها ومركز سربيون بريف جبلة
2020-05-09
إقبال تدريجي على السوق الشعبي في مدينة شهبا بالسويداء وسط تفاؤل من الأهالي بخفض الأسعار
2020-05-09
حلج 13800 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة
2020-05-09
268 مدجنة عاملة بالسويداء وارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز الصعوبات
2020-05-09
شركة غوغل تتراجع عن بناء مدينة ذكية في كندا جراء كورونا
2020-05-09
السورية للتجارة بحمص تسير سيارات جوالة إلى القرى الحدودية لتأمين المواد المدعومة للأهالي
2020-05-08
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الشريط الأخباري
عودة وسائل النقل الجماعي العام والخاص إلى العمل داخل المحافظات بعد انقطاع دام قرابة الشهرين
قتلى ومصابون جراء اقتتال مرتزقة أردوغان فيما بينهم في منطقة تل تمر الغربي بريف الحسكة
ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من دول العالم
الجعفري: الإجراءات الاقتصادية القسرية تحول دون توفير الحاجات الأساسية وتعرقل مواجهة وباء كورونا
وصول طائرتين تقلان 393 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمتين من السودان وعُمان-فيديو
سوسان: الإجراءات الغربية القسرية اللاإنسانية تؤثر على السوريين بما يخص حمايتهم من وباء كورونا وتأمين عودتهم إلى بلادهم
وزارة النقل تعلن عن إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب بحلب اعتباراً من الغد
المجموعات الإرهابية تعتدي بعدة قذائف صاروخية على ريف اللاذقية الشمالي
فلكياً.. الأحد 24 الشهر الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد
روسيا تحيي الذكرى الـ 75 للنصر على النازية.. بوتين: الشعب الروسي لا يقهر عندما يكون موحداً
إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب في محافظة حلب
2020-05-10
تشغيل قطارات
2020-05-10
sally
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عودة وسائل النقل الجماعي العام والخاص إلى العمل داخل المحافظات بعد انقطاع دام قرابة الشهرين
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مراد يدعو إلى التنسيق والتعاون مع سورية
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