العدوان السعودي يشن عدة غارات على محافظتي الجوف والبيضاء في اليمن

صنعاء-سانا

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظتي الجوف والبيضاء في اليمن.

وذكر موقع “المسيرة نت” اليمني أن طيران العدوان السعودي شن 6 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف فيما شن 7 غارات على منطقة قانية في البيضاء ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

كما قصفت مرتزقة العدوان السعودي بقذائف المدفعية حارة الضبياني وشارع الـ 50 في محافظة الحديدة.

وكانت طفلة يمنية أصيبت أمس جراء اعتداء صاروخي لقوى العدوان على محافظة صعدة فيما أحبطت الدفاعات الجوية اليمنية اعتداءات لطيران العدوان في أجواء محافظة الجوف.