أوباما: أسلوب ترامب في التعامل مع تفشي كورونا كارثي وفوضوي

واشنطن-سانا

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نهج خلفه دونالد ترامب في التعامل مع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة مبيناً أنه “كارثي وفوضوي”.

وقال أوباما في مكالمة هاتفية خاصة مع أعضاء في إدارته السابقة أمس الأول نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن نهج ترامب كان سبباً رئيسياً في الطريقة السيئة التي استجابت بها الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا مضيفاً “إن ما نكافح ضده هو هذه الاتجاهات طويلة المدى التي يكون فيها الكثير من الأنانية وترى الآخرين على أنهم عدو.. وأخشى أن يصبح هذا النهج متبعاً باستمرار في الحياة الأمريكية”.

وتابع أوباما.. لقد كانت كارثة وفوضى مطلقة عندما سيطرت عقلية “ما الذي سأستفيده” و” الدخول في صراع مع الجميع..” وهذه هي العقلية التي تسير قرارات الحكومة الآن.

وكان تقرير لقناة “سي ان ان” الأمريكية أظهر أن تباطؤ ترامب في مواجهة جائحة كورونا واستخفافه بها كانا السبب وراء فشل إدارته في تأمين الإمدادات الطبية الكافية لمكافحة هذا الوباء على الرغم من وجود مخزون.

وألقى ترامب باللوم في هذا التقصير على إدارة سلفه أوباما قائلاً إنه عندما تسلم هذا الموضوع كان صندوق المخزون فارغاً بسبب فشل أوباما في تجديد الإمدادات بعد تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 بعدما رفض الكونغرس زيادة التمويل للمخزون.