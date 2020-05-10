منصور: المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر العدو الصهيوني

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور أهمية المقاومة لمواجهة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية.

وأوضح منصور في تصريح خاص لمراسل سانا أن المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر العدو الصهيوني وإجباره على وقف خروقاته للأجواء والمياه اللبنانية وهي حق مقدس للشعوب في الدفاع عن أرضها وسيادتها.

ولفت منصور إلى أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة التي تردعه عن اعتداءاته المتكررة.

ويواصل كيان الاحتلال خروقاته الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية بشكل شبه يومي في انتهاك متكرر للقرار الدولي رقم 1701.