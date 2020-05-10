الحرارة تميل للارتفاع وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات وبعض المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو مستقراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تضعف سرعتها ليلاً والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق والجو صحو بشكل عام سديمي في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…