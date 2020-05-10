زاخاروفا: مزاعم البيت الأبيض بشأن النصر على النازية تزوير وإهانة

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم البيت الأبيض فيما يخص النصر على النازية بـ “التزوير والإهانة للتفكير السليم ومحاولة لإعادة كتابة التاريخ” مؤكدة أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قوله في صفحتها على فيسبوك “بإمكانكم أن تسموا ذلك كما تريدون بأنه تزوير أو إهانة للتفكير السليم أو إعادة لكتابة التاريخ ولكن عندما تصدر مثل هذه التعليقات عن سلطات بلد يدعي أنه زعيم العالم الحر أو حامي الديمقراطية ويدعي محاربة الأكاذيب بلا هوادة .. لا يمكن التسامح مع ذلك” مشيرة إلى ان هذا الموقف يراد منه التقليل من أهمية البيان المشترك الذي تبناه الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في الخامس والعشرين من نيسان الماضي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية.

وكانت شخصيات روسية عدة استنكرت اليوم ما نشره البيت الأبيض على موقع انستغرام والتقرير الذي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مؤخراً بخصوص الحرب العالمية الثانية والنصر على النازية مؤكدين أنه محاولة واضحة لتزوير وتشويه التاريخ.

وكانت صفحة البيت الأبيض على موقع انستغرام نشرت في وقت سابق رسالة تهنئة أشارت إلى أنه في الـ 8 من أيار عام 1945 هزمت أمريكا وبريطانيا العظمى النازيين دون أن تأتي على ذكر دور الجنود السوفييت الرئيس فيها بينما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تقريراً يوم الأربعاء الماضي عن الحرب العالمية قالت فيه “إن الانتصار في أوروبا تم إحرازه عندما سلمت القوات المسلحة الألمانية نفسها دون شروط إلى الحلفاء وضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية”.