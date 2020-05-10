فيروس كورونا المستجد يودي بحياة أكثر من 276 ألف شخص في العالم

باريس-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 276435 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول وفقاً لإحصائية جديدة لوكالة فرانس برس.

وذكرت الإحصائية الجديدة التي تستند إلى مصادر رسمية أن الإصابات في العالم تجاوزت رسمياً أكثر من أربعة ملايين إصابة في 195 بلداً تعافى منهم مليون و312 ألفاً و900 مصاب على الأقل.

وسجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4656 حالة وفاة جديدة و87674 إصابة جديدة في العالم حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة وفيات جديدة بـ 1643 تلتها البرازيل بعد أن سجلت 751 والمملكة المتحدة بـ 346 حالة وفاة.

كما سجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط الماضي أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 77744 من بين مليون و297 ألفاً و549 إصابة بينما احتلت بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 31587 وفاة من بين 215260 إصابة وتليها إيطاليا مع تسجيل 30395 وفاة من أصل 218268 إصابة لتحل إسبانيا رابعة مع تسجيل 26478 وفاة من أصل223578 إصابة ومن ثم فرنسا مع 26310 وفيات من أصل 176658 إصابة.