ظريف:الإنسانية ستنتصر على كورونا والإرهاب الإقتصادي الأمريكي معاً

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإنسانية ستنتصر على فيروس كورونا المستجد والإرهاب الاقتصادي الأمريكي معاً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن ظريف قوله في تغريدة له على تويتر اليوم بمناسبة اليوم الوطني لتكريم الخيرين والإشادة بجهودهم في المساعدة على مكافحة فيروس كورونا “اختير اليوم يوماً وطنياً لتكريم الخيرين في تقويمنا.. القيام بالأعمال الخيرية يعد من التقاليد قديمة العهد للشعب الإيراني” مشيراً إلى المساعدات المقدمة للمحتاجين وتوفير الملايين من الأقنعة والمطهرات خلال الشهر الجاري.

وأرفق ظريف تغريدته بالعديد من الصور عن تكاتف الشعب الإيراني في مجال مكافحة فيروس كورونا.