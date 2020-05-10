مذيع تركي يحتج ويتهكم بلغة الإيماءات على سياسات نظام أردوغان

أنقرة – سانا

احتج المذيع التركي جان أتاكلي بلغة الإيماءات والإشارات على السياسات التعسفية الممنهجة لنظام رجب طيب أردوغان في ملاحقة المعارضين ووسائل الاعلام المنتقدة له.

ووفقا لموقع صحيفة زمان التركية فإن المذيع أتاكلي احتج أثناء تقديمه أحد البرامج على قناة ” تيلي ون” التركية على “الممارسات التي وضعت تركيا في المرتبة 154 بين 181 دولة في مؤشر حرية الصحافة وتم تصنيفها دولة استبدادية”.

ولجأ اتاكلي إلى طريقة مثيرة لإبداء احتجاجه على ممارسات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون خلال قراءته لعناوين الصحف الداعمة لنظام أردوغان حيث أعطى إيماءات وإشارات بيده تعني “جميل جدا” وأبدى تعبيرات وجه تهكمية أثناء تناوله للصحف المعارضة كجمهوريت وسوزجو ويني شاغ وكوركوسوز.

يشار إلى أنه تم إيقاف برنامج اتاكلي “اليوم يبدأ” على قناة “تيلي ون” خمس مرات وفرض غرامات مالية بحقه بتهمة “إزعاج السلطات”.

وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التابع للنظام التركي أصدر بداية الشهر الجاري قرارا يقضي بإغلاق قناة الحوار بتهمة “الإساءة” لرئيس النظام التركي.

يذكر أن نظام أردوغان استغل محاولة الانقلاب التي جرت في الخامس عشر من تموز 2016 بتطبيق سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.