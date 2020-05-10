الدفاع الفنزويلية: زوارق حربية كولومبية جنوب شرق فنزويلا

كراكاس- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية اليوم العثور على 3 زوارق حربية عليها شارة القوات المسلحة الكولومبية على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع قولها في بيان إن دورية للحرس الوطني الفنزويلي عثرت على زوارق من نوع “بوستن ويلر” في ولاية بوليفار جنوب شرق البلاد وعليها شارة القوات البحرية الكولومبية ورشاشات.

وكان النائب العام الفنزويلي وجه أمس تهمتى الإرهاب والتآمر إلى العسكريين الأمريكيين السابقين اللذين تم إيقافهما فى فنزويلا يوم الاثنين الماضى وكانا دبرا محاولة انقلاب على السلطة الشرعية فى البلاد.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو أعلن أول أمس أن أحد المعتقلين الأمريكيين اللذين حاولا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.