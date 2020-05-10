باقري: تضخيم الغرب خطر فيروس كورونا وراءه مؤامرة خفية

طهران-سانا

أكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محمد مهدي مير باقري أن محاولة الغرب تضخيم خطر فيروس كورونا المستجد أكثر من اللازم وراءها مؤامرة خفية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن باقري قوله في تصريح اليوم إنه إذا كانت ظاهرة انتشار كورونا مصطنعة فهي ليست مؤشرا على قوة العدو بل على ضعفه في مواجهة الحضارة مع العالم الاسلامي مؤكدا أن وباء كورونا أدى إلى إبراز نقاط ضعف الحضارة الغربية.

وأشار باقري إلى أن الغرب يريد نقل الإنسانية من العالم المادي إلى الفضاء الافتراضي مؤكدا أن كل محاولات الغرب في هذا الشأن ستبوء بالفشل.

وتساءل باقري عن اسباب عزل أربعة مليارات شخص في العالم بسبب فيروس كورونا في حين أن البشر يموتون باستمرار بسبب الأمراض والظواهر الطبيعية.