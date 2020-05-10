وفيات فيروس كورونا في بريطانيا تصل إلى 31587 شخصاً

بريطانيا-سانا

أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 31587 شخصا بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية دومينيك راب أن “الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس” مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأها إعادة انتشار الوباء.

وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة حيث سجلت السلطات الصحية في بريطانيا يوم الخميس 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة.