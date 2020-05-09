SCS-NET
الشريط الأخباري

وصول طائرة تقل 250 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من السودان

2020-05-09

انظر ايضاً

وصول طائرة تقل 143 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من سلطنة عمان

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved