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وصول طائرة تقل 143 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من سلطنة عمان

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وصول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مصر

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