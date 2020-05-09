محافظة دمشق تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف عمل وسائل النقل الجماعي

دمشق-سانا

اتخذت محافظة دمشق عدة إجراءات استعداداً لاستئناف عمل وسائل النقل الجماعي للقطاعين العام والخاص صباح يوم غد شملت تعقيم باصات النقل الداخلي وإلزام السائقين بارتداء الكمامات والقفازات وتحديد عمل هذه الوسائل بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وبين مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس ياسر بستوني في تصريح لمندوب سانا أنه مع استئناف عمل هذه الوسائل ستباشر لجنة تم تشكيلها من المحافظة بأعمال التعقيم بشكل مستمر لعدة مرات يومياً لجميع السرافيس في مركزي الانطلاق /السومرية والعباسيين/ والمراكز التبادلية تحت جسر السيد الرئيس والوزان بدمر البلد ونهر عيشة والسيدة زينب بالمنطقة الصناعية.

وأشار بستوني إلى أنه تم التأكيد على المشرفين عن هذه المراكز بإبلاغ جميع السائقين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وبإجراءات النظافة المطلوبة والتقيد باشتراطات التباعد والتعقيم المستمر تنفيذاً للتعليمات الحكومية، موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

بدوره أكد مدير شركة النقل الداخلي بدمشق المهندس سامر الحداد في تصريح مماثل أنه تم المباشرة بتعقيم باصات النقل الداخلي التي ستعمل صباح غد ضمن المدنية والريف كما كانت سابقاً والبالغ عددها نحو 110 باصات، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جميع سائقي الباصات بارتداء الكمامات والقفازات وعدم السماح بصعود الركاب أكثر من المقاعد.

فراس صافي