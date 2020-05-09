مراسل سانا: وصول طائرة السورية للطيران إلى مطار دمشق الدولي قادمة من سلطنة عمان تقل نحو 143 شخصاً وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لطفي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية جريمة كبرى
2020-05-09
برلماني تشيكي: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية غير إنسانية
2020-05-09
طلاب من المركز الوطني للمتميزين يشاركون عن بعد بمؤتمر روسي للبحث العلمي
2020-05-07
سياسي مصري: سورية كشفت الوجه الأمريكي الحقيقي المعادي للشعوب
2020-05-07
عنتير في ذكرى الشهداء: تضحيات شهدائنا أفشلت مخططات الطامعين بالوطن
2020-05-07
جاليتنا في روسيا تجدد وقوفها إلى جانب الوطن بمواجهة ما يتعرض له
2020-05-06
برلماني أوروبي: الإجراءات القسرية الغربية ضد سورية غير شرعية
2020-05-06
محليات
محافظة دمشق تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف عمل وسائل النقل الجماعي
2020-05-09
الحرارة غداً إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2020-05-09
سوسان: الإجراءات الغربية القسرية اللاإنسانية تؤثر على السوريين بما يخص حمايتهم من وباء كورونا وتأمين عودتهم إلى بلادهم
2020-05-09
وزارة النقل تعلن عن إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب بحلب اعتباراً من الغد
2020-05-09
فوج إطفاء اللاذقية.. خبرة وجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم
2020-05-09
ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من اللحوم المثلجة المهربة بدمشق
2020-05-09
التربية: أكثر من 557 ألف طالب مسجلين لامتحانات الشهادات العامة لدورة 2020
2020-05-09
رياضة
كامل حميشة.. موهبة كروية فرضت جدارتها مع فريق تشرين والمنتخب الأول
2020-05-09
ثلاث شقيقات يجمعهن التميز برياضة الجودو في السويداء
2020-05-09
حراس المرمى.. أداء متفاوت بالدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الحالي
2020-05-09
اتحاد كرة السلة ينظم سلسلة مشاريع الكترونية لتطوير مهارات المدربين
2020-05-09
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استفتاء على موقعه الإلكتروني: الاتحاد الحلبي أكثر الأندية جماهيرية في سورية
2020-05-09
اختيار سيدات برشلونة للقب دوري الأضواء الإسباني لكرة القدم
2020-05-08
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه بكسر في مفصل القدم
2020-05-08
اقتصاد
السورية للتجارة تفتتح صالة الصليبة باللاذقية بعد تأهيلها ومركز سربيون بريف جبلة
2020-05-09
إقبال تدريجي على السوق الشعبي في مدينة شهبا بالسويداء وسط تفاؤل من الأهالي بخفض الأسعار
2020-05-09
حلج 13800 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة
2020-05-09
268 مدجنة عاملة بالسويداء وارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز الصعوبات
2020-05-09
شركة غوغل تتراجع عن بناء مدينة ذكية في كندا جراء كورونا
2020-05-09
السورية للتجارة بحمص تسير سيارات جوالة إلى القرى الحدودية لتأمين المواد المدعومة للأهالي
2020-05-08
أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
2020-05-08
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وصول طائرتين تقلان 393 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمتين من السودان وعُمان
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مراسل سانا: وصول طائرة السورية للطيران إلى مطار دمشق الدولي قادمة من سلطنة عمان تقل نحو 143 شخصاً وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج
2020-05-09
2020-05-09
bassel
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وصول طائرتين تقلان 393 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمتين من السودان وعُمان
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