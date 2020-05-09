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مراسل سانا: وصول طائرة السورية للطيران إلى مطار دمشق الدولي قادمة من سلطنة عمان تقل نحو 143 شخصاً وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج

2020-05-09

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وصول طائرة تقل 143 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من سلطنة عمان

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