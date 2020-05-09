تسجيل إصابات ووفيات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

سجل العديد من دول العالم إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية منذ ظهوره أول مرة في كانون الأول الماضي.

ففي بيلاروسيا ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 22 ألفاً و 126 حالة وفاة بعد تسجيل 951 إصابة جديدة وخمس وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق بيان لوزارة الصحة البيلاروسية الذي أشار إلى شفاء 6050 مريضاً.

وفي إيطاليا أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 194 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 30395 وإجمالي الإصابات 218268.

وأعلنت باكستان ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 28554 بعد تسجيل 1080 حالة إصابة جديدة في إقليم السند فيما بلغت الوفيات 623 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم 54 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.

وفي إفريقيا تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء الـ 57 ألف إصابة والوفيات 2151 وتعافى أكثر من 19 ألفاً من الوباء.

دول شمال إفريقيا وحدها سجلت 20 ألفاً و 649 إصابة تليها غرب إفريقيا 16 ألفاً و 894 إصابة وجنوب إفريقيا 9 آلاف و 463 إصابة وشرق إفريقيا 5 آلاف و 575 إصابة ووسط إفريقيا 5 آلاف و 165 حالة.

وعربياً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 809 والوفيات إلى 26 بعد تسجيل حالة جديدة.

كما سجلت وزارة الصحة القطرية 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 21331 والوفيات إلى 13 وفق ما ذكرت مصادر إعلامية فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 10 وفيات و 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 37136 والوفيات إلى 239 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة.

وفي الجزائر تم الإعلان عن تسجيل 189 إصابة جديدة و6 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5371 والوفيات إلى 489.