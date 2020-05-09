الحرارة غداً إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً إلى الارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يميل الجو غداً للاستقرار تدريجياً ويكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب ليلاً في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تضعف سرعتها ليلاً والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…