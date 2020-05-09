عشرات آلاف الأشخاص محاصرون على متن السفن السياحية بسبب كورونا

لندن-سانا

لا يزال عشرات الآلاف من أفراد طواقم مئات السفن محاصرين على متن السفن السياحية في عرض البحر وسط وباء فيروس كورونا وتركيز حكومات الدول حول العالم على الحد من تفشي الفيروس على أراضيها.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس في تقرير اليوم أن حكومات مختلف الدول بادرت إلى إجلاء مواطنيها من السياح المتواجدين على متن تلك السفن إلا أن أفراد طواقمها لا يزالون محجوزين على متنها ولا يسمح لهم بمغادرة غرفهم الضيقة إلا لفترة وجيزة.

وبينت الوكالة أن بعض أفراد طواقم هذه السفن أصيبوا بفيروس (كوفيد 19) ولقوا مصرعهم على إثره بينما لا يزال البعض الآخر بصحة جيدة ولكنهم لا يتلقون رواتبهم بسبب انقضاء مدة عقودهم.

وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي أن نحو 80 ألفاً من أفراد الطاقم كانوا متواجدين على متن سفنهم قبالة سواحل الولايات المتحدة بعد إجلاء معظم السياح منها فيما أكد خفر السواحل الأمريكي أمس أن 70 ألفاً من هؤلاء لا يزالون عالقين على متن 102 سفينة راسية في أو قرب الموانئ الأمريكية أو في المياه الإقليمية الأمريكية.

وبينت الوكالة صعوبة تحديد العدد الإجمالي لأفراد الطواقم العالقين في سفنهم على مستوى العالم مؤكدة أن آلافاً آخرين يواجهون مشاكل مماثلة خارج المياه الأمريكية بما في ذلك قبالة سواحل أوروغواي وخليج مانيلا حيث ينتظر نحو خمسة آلاف شخص على متن 16 سفينة الخضوع لفحص كورونا قبل أن يسمح لهم بالنزول إلى البر في وقت توسع السلطات الصحية في مختلف دول العالم قائمة الشروط للسماح لهؤلاء بمغادرة تلك السفن والعودة إلى دولهم.

وبحسب البيانات الرسمية سجلت إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا على متن 20 سفينة متواجدة في مياه الولايات المتحدة وحدها حتى الآن لكن معظم السفن هناك لا تزال خالية من الفيروس.

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