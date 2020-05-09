سلوفاكيا: لا إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ العاشر من آذار

براتيسلافا-براغ-سانا

أظهرت أرقام نشرتها الحكومة في سلوفاكيا اليوم عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي للمرة الأولى منذ العاشر من آذار الماضي.

وجاء في الأرقام التي نشرتها رويترز أن السلطات السلوفاكية سجلت حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها حيث بلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26 مع تماثل 919 شخصاً للشفاء.

وكانت الحكومة السلوفاكية أعادت يوم الأربعاء الماضي فتح جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين فيما بقيت المدارس مغلقة كما أنه من غير المسموح بالسفر إلى خارج البلاد.

إلى ذلك أعلنت الخطوط الجوية التشيكية أنها ستستأنف عملياتها بشكل جزئي في الـ 18 من أيار الحالي بعد توقف دام ستة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الشركة أنها ستستأنف في البداية الرحلات المتجهة إلى أمستردام وفرانكفورت وباريس وستوكهولم وتليها تلك المتجهة لكييف في الـ 24 من أيار متبوعة بالرحلات المتجهة لأوديسا وبوخارست في الـ 25 من الشهر نفسه.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتحتم على المسافرين وضع الكمامات طوال مدة الرحلة مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر كما ستخضع الطائرة للتعقيم قبل وبعد كل رحلة.

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