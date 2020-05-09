افتتاح منفذي بيع للمواد الغذائية والمنظفات في بلدة الصورة الصغيرة بالسويداء

السويداء-سانا

في إطار التدخل الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين افتتح مجلس بلدة الصورة الصغيرة في محافظة السويداء اليوم منفذي بيع بسعر الجملة للمواد الغذائية والمنظفات.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر رئيس مجلس البلدة المهندس يامن خيو أن المنفذين تم افتتاحهما في كل من بلدة الصورة الصغيرة وقرية رضيمة اللواء التي تتبع للمجلس بدعم من محافظة السويداء والمجتمع المحلي ويوفران تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية والمنظفات على أن تتم زيادة التشكيلة وتوسيعها بشكل دائم بما يؤمن الاحتياجات الرئيسة للمواطنين قرب مكان إقامتهم وبأسعار أرخص من السوق.

ولفت خيو إلى أن المبادرة تتكامل مع مبادرات أخرى يقوم بها المجلس من حيث تأمين الخضراوات من مصدرها عبر سيارات جوالة بسعر التكلفة وتوزيع المواد التموينية المدعومة على البطاقة الإلكترونية إلى منازل المواطنين وتفعيل دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في مراقبة الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين مع السعي حالياً مع الجهات المعنية لافتتاح منفذ بيع للسورية للتجارة في قرية رضيمة اللواء أسوة ببلدة الصورة وبما يخفف أعباء التنقل على الأهالي.

عمر الطويل