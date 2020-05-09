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إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة (2000 سي سي) وما فوق ولكل مسجل على اسمه أكثر من سيارة بالبنزين المدعوم

2020-05-09

دمشق-سانا

ضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من (2000 سي سي) فما فوق بشريحة البنزين المدعوم اعتباراً من يوم غد.

وبحسب قرار للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن إيقاف تزويد شريحة البنزين المدعوم يشمل كل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 20 تاريخ 4-5-2020.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية حددت شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية حسب نوع الآليات وبدأت في تطبيقها منذ الأول من أيار عام 2019 وتوزعت الشرائح بين 100 ليتر للآليات الخاصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و 25 ليتراً للدراجات النارية المرخصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و350 ليتراً للسيارات العمومية “التاكسي” شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.

محمد كركوش

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