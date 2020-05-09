دير الزور.. مد قميص اسفلتي في شارع حلب بحي الجورة

دير الزور-سانا

باشرت ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية بمد قميص إسفلتي في شارع حلب بحي الجورة في دير الزور.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أنه بعد الانتهاء من تأهيل البنى التحتية المرتبطة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات في شارع حلب بالمدينة يتم حاليا مد قميص اسفلتي لافتا إلى أهمية الشارع الذي يربط مدينة دير الزور مع ريفها الغربي ويشهد حركة مكثفة.

وبين مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية المهندس عزيز عزي أن المشروع ينفذ على مرحلتين ويتضمن تعبيد الشارع ذهابا وإيابا ومعالجة المناطق المهترئة من جسم الطريق ومن ثم مد القميص الاسفلتي في الشارع الممتد من دوار المحافظة غربا ولغاية دوار الجندي المجهول شرقا.