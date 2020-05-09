حلج 13800 طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة

حماة-سانا

بلغت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج الفداء بحماة منذ بدء عمليات الاستلام نحو 13800 طن من أصل الكمية المستلمة والبالغة 17880 طنا.

وذكر مدير المحلج المهندس هشام الكردي في تصريح لمراسلة سانا أن عمليات الحلج أفرزت 4880 طن أقطان و7300 طن بذور قطن صناعية لافتا إلى أنه تم تسويق أكثر من 4500 طن من الأقطان الناتجة إلى شركات الغزل في كل حماة واللاذقية وجبلة.

وأشار إلى توريد القسم الأكبر من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان إلى شركات الزيوت بالقطاعين العام والخاص والبالغة أكثر من 7 آلاف طن حيث كانت حصة القطاع الخاص 6360 طنا وأكثر من 40 طنا لشركة زيوت حماة موضحا أن عمليات الحلج تتم من خلال ورديتين وبطاقة حلج تصل إلى نحو 100 طن يوميا متوقعا الانتهاء من أعمال الحلج الشهر المقبل.