اختصاصي صدرية: عودة الحركة تدريجياً إلى الأسواق لا تعني التخلي عن الحذر في مواجهة كورونا

السويداء-سانا

حذر اختصاصي الأمراض الصدرية الدكتور (مجد مروان الغضبان) من التساهل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مع بدء عودة الحركة تدريجياً إلى الأسواق و العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور مجد في تصريح لمراسل سانا بالسويداء أن سماح الحكومة بالعمل لضرورات اقتصادية وخدمية وتخفيف بعض الإجراءات لا يعني أن يتخلى المواطنون عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة للتصدي للفيروس خاصة كون الخطر ما زال قائماً وان دول المنطقة ما زالت مصنفة من المناطق المهددة بخطر هذا الوباء في ظل ظهور إصابات جديدة في عدد من هذه الدول.

ودعا الطبيب مجد إلى عدم الخروج إلى الأسواق إلا في حالات الضرورة مع الالتزام بلبس الكمامة خاصة ممن لديهم أعراض تنفسية أو اختلاط مع المواطنين في المحال التجارية أو المؤسسات كصالات السورية للتجارة والالتزام بالحماية الذاتية للعاملين خاصة ممن يلتقون بعدد من المراجعين والالتزام بالتباعد الجسدي بين الأشخاص لمسافات لا تقل عن متر ونصف المتر إضافة لتعقيم السطوح المختلفة بشكل مستمر وغسل الأيدي المتكرر بالماء والصابون وتجنب المصافحة وعدم لمس الوجه والعين والأنف والأذن باليد عندما تكون غير معقمة.

ونصح الاختصاصي بتعقيم السطوح الخارجية لأي شيء يتم شراؤه من الأسواق وغسل الملابس سواء الجديدة أو القديمة التي يتم تسوقها من البالة وتعريضها لأشعة الشمس وذلك قبل ارتدائها وتخصيص مكان مستقل ضمن المنازل لثياب العمل التي يجب غسلها بعد كل خروج من المنزل.

عمر الطويل