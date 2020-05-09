توليفة من ثلاثة مضادات للفيروسات تعطي نتائج واعدة في علاج مصابي كورونا

لندن-سانا

أظهرت نتائج تجربة صحية في هونغ كونغ أن توليفة من ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد وقللت بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم.

وذكرت رويترز أن التجربة التي نشرتها دورية لانسيت الطبية وشملت 12 مريضاً أجرت مقارنة بين مجموعتين من المرضى تم إعطاء الأولى الدواء المركب المكون من عقار لوبينافير – ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة أخرى تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة التعافي من الفيروس وعدم ظهوره في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوما.

وقال كوك يونغ يوين الأستاذ في جامعة هونغ كونغ والذي شارك في رئاسة البحث إن “تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل بكبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية.