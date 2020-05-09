السورية للشبكات بحماة: إنجاز مشروع إنارة قلعة حماة بتكلفة 24 مليون ليرة

حماة-سانا

أنجز فرع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات بحماة “السورية للشبكات” تنفيذ مشروع إنارة قلعة حماة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير الفرع المهندس محمد الكاطع المصطفى في تصريح لـ سانا أن ورشات الفرع أنهت تنفيذ عدد من مشاريع الإنارة لعدة شوارع رئيسية في مدينة حماة وذلك بموجب عقود أبرمتها مع مجلس المدينة مبينا أن الأعمال الني نفذتها ورشات الفرع شملت صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة في مختلف أحياء المدينة.

ولفت المصطفى إلى مواصلة العمل في تنفيذ مشروع إنارة مدخل مدينة حماة الجنوبي وبتكلفة 20 مليون ليرة حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو85 بالمئة إضافة إلى متابعة العمل في إنارة مدخل حماة الشمالي بكلفة تقديرية نحو20 مليون ليرة بعد إزالة عدد من العوائق التي واجهت عملية التنفيذ.

وكشف المصطفى عن إبرام عقد جديد مع مجلس المدينة وبقيمة 25 مليون ليرة لتنفيذ أعمال وصيانة أجهزة الإنارة وتركيب أجهزة إنارة حديثة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك في عدة أماكن مختلفة من المدينة.