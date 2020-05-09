بدء الاحتفالات في موسكو بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى

موسكو-سانا

بدأت في العاصمة الروسية موسكو اليوم الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وتقتصر الاحتفالات هذا العام على العرض الجوي بسبب انتشار فيروس كورونا حيث تشهد 47 مدينة روسية وقواعد عسكرية روسية في الخارج استعراضاً للطيران الحربي احتفالاً بهذه المناسبة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله إنه تم تأجيل الجزء الرئيسي من العرض العسكري بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى لكن سيتم تنفيذ الجزء الجوي منه مشيرا إلى أنه ستشارك في العرض الجوي 75 طائرة ومروحية عسكرية ستحلق فوق الساحة الحمراء بموسكو في تشكيل واحد.

وفي نهاية هذا اليوم سيتم إطلاق الألعاب النارية كما تقام فعالية الفوج الخالد على شكل فيديو وسيتم بثه على الإنترنت وسيدعى المشاركون للخروج على شرفات منازلهم مع صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

وتحتفل روسيا في التاسع من أيار من كل عام بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.